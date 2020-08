Siviglia-Inter, furia Conte contro l’arbitro e non solo: ecco perché

Conte furioso con il direttore di gara: voleva il rosso per Diego Carlos per il rigore e poi lite con Banega

Romelu Lukaku ha sbloccato la finale di Europa League tra Siviglia ed Inter dopo soli 5 minuti di gioco. Il gol è arrivato da calcio di rigore, dopo che l’attaccante belga se lo era procurato per fallo di Diego Carlos. Il brasiliano, nella circostanza, è stato ammonito dal direttore di gara, l’olandese Makkelie.

Una decisione che ha mandato letteralmente su tutte le furie Antonio Conte, che a gran voce chiedeva il cartellino rosso per il difensore del club andaluso. Gli animi però restano caldi e dieci minuti dopo la massima punizione, l’Inter protesta per un fallo di mano in area. Il tocco è dubbio, ma il direttore di gara è irremovibile. Le proteste nerazzurre fanno imbestialire Conte, che battibecca con Banega. Un battibecco che costa al tecnico il cartellino giallo. Animi caldi per una finale che entra nel vivo.

