Ci siamo, il giorno della finale di Europa League Siviglia-Inter è arrivata, dieci anni dopo i nerazzurri possono rialzare un trofeo europeo

La grande notte è arrivata. Tutto pronto per il fischio d’inizio di Siviglia-Inter, finale di Europa League in programma alle 21. Dieci anni dopo la vittoria della Champions League e il triplete, i nerazzurri di Antonio Conte proveranno ad alzare nuovamente al cielo un trofeo internazionale, rendendo una stagione che sembrava deludente da incorniciare. Di fronte ci sarà una squadra abituata a vincere, che può vantare in bacheca 5 Coppa Uefa/Europa League. Un appuntamento con la storia per entrambe le squadre, al primo scontro ufficiale in assoluto, che Calciomercato.it è pronto a farvi vivere in tempo reale.

formazioni Siviglia-Inter

SIVIGLIA (4-3-3): Bono; Jesus Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilon; Joan Jordan, Fernando, Banega; Suso, En Nesyri, Ocampos. All. Lopetegui.

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro. All. Conte.