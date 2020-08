Calciomercato, l’ex Juve ritorna in Serie A | I dettagli

Possibile ritorno all’Udinese per Roberto Pereyra: tutti i dettagli

Si profila un ritorno in Serie A, di nuovo all’Udinese di Pozzo, per Roberto Pereyra, fantasista argentino ex Juventus. Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, il 29enne potrebbe ritornare in Friuli nei prossimi giorni. Il centrocampista, attualmente di proprietà del Watford retrocesso dalla Premier League, ha già vestito la maglia del club friulano dal 2011 al 2014. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

