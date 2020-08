Esonerato dal Lecce, Liverani è un serio candidato alla panchina del Parma, pronto a salutare D’Aversa

Parma vicino al cambio di panchina. Stando alle informazioni raccolte da Calciomercato.it, il club ducale ha accelerato per l’ingaggio di Fabio Liverani, fresco di tumultuoso divorzio con il Lecce. L’ex tecnico dei salentini è un vecchio pallino di Carli, neo Ds dei ducali che voleva portarlo in Sardegna anche quando era al Cagliari. Protagonista di stagioni importanti, D’Aversa potrebbe seguire Faggiano al Genoa, qualora lo Spezia non dovesse liberare Italiano, l’allenatore della storica prima promozione in serie A.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Parma, Liverani attende il weekend di fuoco: le ultime di CM.IT