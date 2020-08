La Lazio avrebbe già trovato un accordo per Rafinha col Barcellona, proprietario del cartellino. Il brasiliano in prestito al Celto Vigo nell’ultima stagione

La Lazio continua a premere per l’arrivo di un giocatore di qualità che possa far accrescere il tasso tecnico della rosa a disposizione di Inzaghi in vista della Champions League. E, dopo aver cullato il sogno David Silva, Tare ha rivolto il suo sguardo verso altri nomi, anche se dalla Spagna sono ormai certi: i biancocelesti avrebbero già trovato l’accordo con il Barcellona per Rafinha.

A comunicarlo ‘Fichajesweb’, che riporta cifre già trapelate dai colleghi de ‘La Gazzetta dello Sport’. 12 milioni di euro a fronte di un contratto in scadenza l’anno prossimo. Un esborso alla portata delle casse capitoline, certo, che garantirebbe comunque al Barcellona un ritorno economico dalla cessione del calciatore, altrimenti libero di accasarsi altrove fra un anno e a parametro zero.

Rafinha, che ha già calcato i campi della Serie A con la maglia dell’Inter, ha giocato l’ultima stagione in prestito al Celta Vigo terminata con 33 partite stagionali all’attivo e condita da 4 gol e 2 assist.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Lazio, vicina l’ufficialità per Muriqi

Calciomercato Lazio, le ultime su James Rodriguez