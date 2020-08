Calciomercato Juventus, Higuain è un problema: non vuole partire

Gonzalo Higuain diventa una grana per la Juventus. Il ‘Pipita’ vorrebbe restare fino al termine del suo contratto da 7,5 milioni di euro all’anno

Tutti i pensieri della Juventus sono concentrati sull’arrivo di un nuovo centravanti. Una situazione che fa chiaramente capire come Gonzalo Higuain sia ormai finito fuori dai progetti bianconeri per il futuro. Ciononostante come sottolineato anche da ‘La Gazzetta dello Sport’, il ‘Pipita’ non vuole rinunciare a un centesimo restando dunque fino al termine del suo contratto in scadenza 2021. L’argentino arrivato da eroe quattro anni fa è poi finito indietro nelle gerarchie fino alle esperienze al Milan e al Chelsea, e all’ultimo anno con Sarri da comparsa alle spalle di Ronaldo e Dybala. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Il bomber bianconero intende arrivare in fondo, a meno che non si trovi un accordo di rescissione che lo soddisfi. Una vera e propria grana quella legata a Higuain che così come Khedira rappresenta un ‘tappo’ per il mercato della Juventus visto l’altissimo ingaggio da 7,5 milioni di euro. Se il tedesco però tratta una rescissione senza problemi, il ‘Pipita’ invece è ancora a bilancio per 18 milioni. Per questa ragione la soluzione per non fare minusvalenza sarebbe inserirlo in uno scambio. Per il post-Juve inoltre niente ritorno in patria al River, mentre lo intriga di più l’MLS.

