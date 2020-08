Calciomercato Inter, dalla Spagna: il Real piomba su Messi!

Ci sarebbe anche il Real Madrid sulle tracce di Lionel Messi. L’attaccante è pronto a lasciare il Barcellona

Calciomercato bollente attorno al nome di Lionel Messi. La bomba lanciata ieri in Spagna ha alimentato i rumors: ora i tifosi dell’Inter hanno iniziato a sognare veramente di vedere l’argentino a San Siro. I nerazzurri non sono gli unici sulle tracce del campione: a potersi permettere un colpo del genere ovviamente sono in pochi. Oltre al club milanese attenzione al Manchester City di Pep Guardiola e ovviamente ai francesi del Psg.

Dalla Spagna arriva un’altra clamorosa ipotesi: il giornalista Bruno Acosta, sul proprio profilo Twitter ufficiale, ha sganciato una vera e propria bomba. Anche il Real Madrid sarebbe pronto a provarci per Lionel Messi.

Muchos medios afirmaron que si el Real Madrid tenía chance, iría a por Messi. Y parece que así es. Veremos qué decide el argentino. — Bruno Acosta (@BrunoAcostaARG) August 21, 2020

Difficile se non impossibile vedere l’argentino nella capitale spagnola. Ad oggi, però, c’è una certezza: mai come in questo momento Messi è stato così lontano dal Barcellona.

