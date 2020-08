Calciomercato Inter, contatti con Messi | Dalla Spagna: ha già scelto!

Continua a tenere banco il futuro di Messi: corsa a due in caso di addio al Barcellona. Ecco la preferenza dell’argentino

Il calciomercato è in fermento per la situazione legata al futuro di Lionel Messi. Come raccontato da Calciomercato.it, l’attaccante del Barcellona non ha ancora sciolto i dubbi legati alla sua permanenza in Catalogna e continua a riflettere. Dalla Spagna giungono inoltre importanti novità: secondo quanto riferito dal giornalista del ‘Mundo Deportivo’ Francesc Aguilar, Inter e PSG avrebbero già contattato ufficialmente il padre di Messi, Jorge, per mostrare il loro interesse e conoscere la reale situazione dell’argentino, mentre il Manchester City non si sarebbe ancora mosso.

Tuttavia, la preferenza del sei volte Pallone d’Oro sarebbe per il club parigino: Messi ritroverebbe Neymar e insieme alla moglie preferirebbe Parigi a Milano e la Serie A. In caso di clamoroso addio al Barcellona, insomma, il 33enne avrebbe scelto il Paris Saint-Germain. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

A día de hoy, sólo dos clubs están interesados por Lionel Messi de verdad. Son el PSG y el Inter. El Manchester City no ha movido un dedo al respecto. Los dos primeros han contactado con Jorge Messi para conocer el estado real de la situación. Y han mostrado su interés. — Francesc Aguilar (@FApor_elmundo) August 21, 2020