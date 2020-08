Calciomercato Inter, Conte resta: tre colpi dopo l’Europa League

Marotta al lavoro per rinforzare la rosa in vista della Champions. Tre regali per Conte dopo la finale con il Siviglia

Mancano ormai solo 4 ore al calcio d’inizio della sfida tra Siviglia ed Inter, finale dell’edizione 2019-20 di Europa League. Una sfida da cui potrebbe dipendere il futuro di Antonio Conte, finito nel mirino della dirigenza dopo le dichiarazioni rilasciate al termine della sfida contro l’Atalanta, non gradite dalla società. Stando alle ultime indiscrezioni, però, si va verso una conferma del tecnico salentino sulla panchina nerazzurra dopo il faccia a faccia con il presidente Steven Zhang, presente in Germania per seguire la squadra. Ma c’è di più: secondo ‘Top Calcio 24’, Beppe Marotta sarebbe pronto a chiudere tre colpi in entrata per rinforzare la squadra e dare l’assalto allo scudetto il prossimo anno. In difesa si starebbe chiudendo con Kumbulla del Verona, a centrocampo mancherebbe solo l’ufficialità per Tonali dal Brescia, mentre sulla corsia sinistra sarebbe stato trovato l’accordo per Emerson Palmieri del Chelsea.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Inter, ESCLUSIVO Ventola: dalla finale di Europa League ai retroscena su Vieri e Ronaldo

Calciomercato Inter, dalla Spagna: Messi lascia Barcellona e ha scelto la nuova squadra