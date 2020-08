SONDAGGIO CM.IT – Inter, Perisic e Icardi: nessun rammarico

Finalisti in Champions League con Bayern Monaco ed Inter, Perisic ed Icardi sono stati oggetto del nostro sondaggio

Da esuberi in casa Inter a finalisti (anche se non protagonisti) in finale di Champions League. Lo strano destino di Ivan Perisic e Mauro Icardi, che domenica sera si contenderanno la Champions League a Lisbona nella sfida tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco. Per i follower della pagina Twitter di Calciomercato.it i due non rappresentano però un rimpianto, nonostante il prestigioso traguardo raggiunto. Il 53% dei votanti ha considerato giusto cederli per equilibri di spogliatoio. Il 21% è invece convinto che entrambi sarebbero serviti ad Antonio Conte. Per il 18% l’unico rammarico è rappresentato da Ivan Perisic, mentre solo l’8% crede che l’Inter debba rammaricarsi per aver ceduto Mauro Icardi.