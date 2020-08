Coronavirus, bollettino del 20 agosto: 845 nuovi casi

Sono ben 845 i nuovi casi nelle ultime 24 ore, a cui si aggiungono 6 decessi. Ecco il bollettino aggiornato

Tornano a salire i casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore. Come comunicato dal ministero della Salute nel consueto bollettino giornaliero, sono 845 i nuovi casi (ieri 642), con 6 decessi (ieri 7). Numeri dunque in crescita. Il bilancio sale così a 35.418 vittime. Rispetto a ieri cresce anche il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva, che passa da 66 a 68. Gli attualmente positivi sono 16.014 Con un incremento di 654 rispetto a ieri. Le regioni con più casi oggi sono Veneto (159), Lombardia (154), Lazio (75), Toscana (59), Emilia Romagna (52). I pazienti ricoverati con sintomi sono 883 in totale (oggi 17), di cui appunto 68 in terapia intensiva.

