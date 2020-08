Accordo tra il Real Madrid e il Borussia Dortmund per il passaggio in Germania del giovane Reinier Jesus. Ecco i termini dell’accordo tra le parti

Nuovo affare sull’asse Dortmund-Madrid. Il Real – attraverso i propri canali ufficiali – ha annunciato di aver trovato un accordo con il Borussia per il trasferimento in Germania di Reinier Jesus. Il calciatore si trasferisce in Germania per due stagioni, fino al 30 giugno 2022.

