Resta ancora in dubbio il futuro di Paulo Fonseca sulla panchina della Roma. Il tecnico portoghese è stato di recente eliminato dal Siviglia agli ottavi di finale di Europa League

Secondo quanto affermato da ‘Radio Radio’, ci sarebbero ancora dei dubbi in merito al futuro sulla panchina della Roma di Paulo Fonseca, tecnico portoghese ex Shakhtar Donetsk. A partire dal piazzamento in Serie A, dove i giallorossi hanno chiuso al quinto posto, nonostante l’obiettivo fosse il ritorno in Champions League. Infatti, si legge: “era non solo lecito, ma doveroso aspettarsi di più perché è arrivato quinto, dunque ha mancato il ritorno nell’Europa che conta“.

Inoltre, c’è la questione legata all’uscita di Edin Dzeko dopo la sconfitta in Germania contro il Siviglia, un attacco abbastanza diretto al suo allenatore che potrebbe aver lasciato degli strascichi. In seguito a tutti questi eventi e ad un clima non del tutto disteso, Marcacci di ‘Radio Radio’ afferma: “se si deve ricominciare senza il massimo della convinzione circa la guida tecnica, per il bene della Roma e dello Fonseca allora sarebbe meglio non ricominciare per niente“.

