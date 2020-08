Calciomercato Roma, clamoroso sogno per la panchina

Panchina Roma, la permanenza di Fonseca in bilico: con Friedkin e la riconferma di Conte, c’è il sogno Allegri

Con un cammino in Europa League fino ad ora perfetto, Antonio Conte sembra essersi ripreso in mano l’Inter. Il tecnico salentino, a differenza di qualche settimana fa, sembra ora certo che siederà sulla panchina nerazzurra anche nella prossima stagione. Una permanenza che impedirebbe dunque l’approdo a Milano di Massimiliano Allegri, prima alternativa di Beppe Marotta come guida della squadra.

Ecco allora che il tecnico toscano, come riferisce ‘Calciomercatoweb.it’, potrebbe essere la suggestione per la nuova proprietà giallorossa. Friedkin sogna in grande per la sua nuova Roma e il tecnico ex Juventus e Milan potrebbe essere l’uomo giusto a cui affidare la squadra per la rinascita del club. Oltre che dall’Inter, l’assist arriverebbe dal Psg, visto che anche Tuchel sta disputando una Champions decisamente positiva e sarebbe difficile sostituirlo con Allegri prima della nuova stagione.

La permanenza di Paulo Fonseca potrebbe dunque essere in bilico: non è escluso che prossimamente possano esserci clamorose novità.

