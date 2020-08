Nikola Maksimovic potrebbe trasferirsi all’Arsenal, con Sokratis Papastathopoulos a fare il percorso inverso. Si lavora allo scambio

Il Napoli lavora in vista della prossima stagione con più di qualche dubbio che aleggia in difesa dove Kalidou Koulibaly sembra indirizzato verso un futuro al Manchester City. Anche un altro pilastro come Nikola Maksimovic potrebbe però salutare il capoluogo campano e come evidenziato da ‘Tuttosport’ il serbo potrebbe finire in uno scambio con l’Arsenal. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Lo scenario ipotizzato vedrebbe proprio Maksimovic ai ‘Gunners’ in cambio di Sokratis Papastathopoulos esperto centrale greco, che potrebbe fare il percorso inverso ed arrivare a Napoli, seppur non alla pari vista la differenza di età e ingaggio. Così facendo l’ex Milan ritroverebbe in azzurro il partner di nazionale, Manolas ed andrebbe a completare il reparto con Rrahmani e probabilmente Gabriel Magalhães.

