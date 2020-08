Il rinnovo di Ibrahimovic col Milan tarda ad arrivare. Lo svedese punta allo status di fuoriclasse e di conseguenza di più pagato della rosa

In casa Milan tutti gli occhi sono puntati su Zlatan Ibrahimovic e sul rinnovo del contratto in scadenza. Lo svedese, che ha cambiato radicalmente volto alla compagine di Pioli col suo arrivo, punta a restare ancora a Milano per puntare ad un traguardo maggiore nel corso della prossima annata. L’importanza di Ibra è stata evidente perché ha esercitato una leadership sul resto del gruppo contribuendo in modo massiccio anche alla crescita e alla maturazione di calciatori come Calhanoglu, Rebic e Leao. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Come evidenziato da ‘Il Giornale’ sono dunque tutti d’accordo sull’esito della trattativa, ed in particolar modo lo stesso Pioli che continua a lanciare attestati di stima. Stando al quotidiano lo svedese in merito al rinnovo non ne fa una questione meramente di natura economica. Ibra infatti pretende il riconoscimento dello status di unico fuoriclasse del gruppo e di conseguenza vorrebbe essere il più pagato della rosa rossonera che ha il suo massimo in Gigio Donnarumma (6 milioni netti). Bisognerà perciò raggiungere un punto di equilibrio tra le maxi richieste dello svedese e l’attuale offerta.

