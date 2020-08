Karl-Heinz Rummenigge, dirigente del Bayern Monaco ha parlato della possibile permanenza in Baviera di Ivan Perisic

Ivan Perisic ha saputo rilanciarsi ad alti livelli con la maglia del Bayern Monaco dopo aver lasciato senza particolari rimpianti l'Inter. L'esterno croato è andato anche a segno nel quarto di finale di Champions contro il Barcellona ed è ora in attesa, una volta completato il percorso europeo, di conoscere il proprio destino. Il Bayern potrebbe così riscattarlo dal club nerazzurro che ne aveva concesso il prestito la scorsa estate.

Il tecnico Flick lo stima molto ed anche le ultime parole rilasciate da Karl-Heinz Rummenigge alla ‘Bild’ sembrano andare in questa direzione: “Perisic mi piace molto. È molto efficiente, le sue statistiche sono molto buone. Ogni volta che gioca fa qualcosa di produttivo. Ivan potrebbe non essere sempre spettacolare, ma molto affidabile. Vogliamo concludere in pace il percorso in Champions League e poi torneremo di nuovo sull’argomento” .

