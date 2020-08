Cagliari, tre giocatori positivi al Coronavirus | Slitta l’inizio del ritiro

Slitta l’inizio del ritiro del Cagliari in seguito alla positività al Covid di tre calciatori della squadra di Di Francesco

Torna l’incubo Coronavirus anche in Serie A. Dopo Mirante della Roma e Despodov del Cagliari, sempre il club sardo deve fare i conti con altre tre positività al Covid-19 dopo i tamponi effettuati ad Assemini tra lunedì e ieri. A riportarlo è ‘L’Unione Sarda’. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Si attende ora l’annuncio ufficiale da parte della società, che dovrebbe arrivare in serata. Slitta così con ogni probabilità l’inizio del ritiro ad Aritzo, che era fissato per la giornata di domani. Non è inoltre escluso che possa essere direttamente annullato. Ulteriori aggiornamenti e comunicazioni ufficiali sono attesi nelle prossime ore.

