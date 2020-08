Calciomercato Spal, UFFICIALE: rinnova Floccari

Il centravanti calabrese resta a Ferrara anche dopo la retrocessione in Serie B: ha firmato per un anno

Il matrimonio tra la Spal ed il centravanti Sergio Floccari andrà avanti per un’altra stagione. Scaduto il contratto, il 38enne attaccante nativo di Vibo Valentia ha firmato oggi il contratto con il club estense fino al 2021, decidendo di restare anche dopo la retrocessione in Serie B. Ecco il comunicato ufficiale pubblicato sul sito dei ferraresi: “La SPAL e Sergio Floccari avanti insieme per un’altra stagione! La società biancazzurra comunica con grande soddisfazione il prolungamento del rapporto sportivo con l’attaccante, fino al 30 giugno 2021. Floccari, uomo simbolo del recente passato biancazzurro, vestirà la maglia della SPAL per la quinta stagione consecutiva, proseguendo un percorso fino ad ora caratterizzato da 84 presenze e 16 reti”.