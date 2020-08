Calciomercato Napoli, Gattuso vuole Veretout | I dettagli

Veretout piace molto al tecnico, che vorrebbe affidargli le chiavi del centrocampo azzurro. In uscita Allan direzione Atletico

Ore frenetiche per il mercato di casa Napoli. Koulibaly interessa al Manchester City che prepara l’arrembaggio, mentre sul fronte arrivi per la retroguardia sembra ormai vicino quello di Gabriel dal Lille, nonostante l’incognita Arsenal.

A centrocampo invece si lavora per portare alla corte di Gattuso Jordan Veretout dalla Roma, come riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’. Per strappare il francese ai giallorossi, Aurelio De Laurentiis sarebbe disposto a sborsare 22 milioni di euro, anche se dalle parti di Trigoria non sarebbero molto propensi alla cessione del classe 1993, autore di 7 gol in 43 presenze stagionali.

Tuttavia Giuntoli ci proverà, anche perchè il giocatore piace a tutti a Napoli: a lui e al tecnico Gattuso. Oltre all’apprezzamento del presidente De Laurentiis. Fra l’altro, a centrocampo è in uscita Allan. Il brasiliano è sui radar dell’Everton di Ancelotti, ma l’offerta più apprezzata a Napoli è ad oggi quella dell’Atletico Madrid di 40 milioni.

