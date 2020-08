Calciomercato Inter, Conte ancora in bilico | Slitta la decisione sul futuro!

Antonio Conte, allenatore dell’Inter, resta ancora in bilico sulla panchina del club nerazzurro secondo il Corriere dello Sport. Il primo nome per la sua sostituzione è quello di Massimiliano Allegri

Secondo quanto riportato da ‘Il Corriere dello Sport’, il futuro di Antonio Conte sulla panchina dell’Inter, nonostante la finale di Europa League conquistata contro lo Shakhtar Donetsk, è tutto da decidere. Sarà infatti fondamentale il faccia a faccia dell’allenatore leccese con Steven Zhang. Un briefing che slitta sempre di più visti gli ottimi risultati della Beneamata e che potrebbe portare al prolungamento del sodalizio lavorativo, ma non solo.

In caso di tensioni, che al momento non sembrerebbero esserci, sarebbe pronto Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese vuole tornare ad allenare, ma l’arrivo di Pirlo sulla panchina della Juventus ed il cammino dell’Inter in Europa League potrebbero frenare una partenza di Conte. Inoltre, attenzione alle uscite dell’ex Chelsea. Qualche altra parola fuori posto gli costerebbe un licenziamento per giusta causa.

