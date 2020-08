Calciomercato, avventura in Turchia per Viviano: domani visite e firma

Emiliano Viviano vivrà una nuova avventura professionale in Turchia: domani il portiere firmerà con il Fatih Karagumruk di Istanbul

Nuova avventura per Emiliano Viviano. L’estremo difensore ha raggiunto l’accordo con il Fatih Karagumruk, club di Istanbul, in Turchia, che lo stava seguendo da tempo e alla fine ha strappato il suo sì. Domani il giocatore sarà nella sede della sua nuova squadra, per svolgere le visite mediche e firmare un contratto di un anno con opzione per un’altra stagione. Una nuova, importante esperienza per Viviano, che a 34 anni, saluta nuovamente la Serie A dopo il prestito alla SPAL dei mesi scorsi e il passaggio allo Sporting Lisbona del 2018 senza presenze per il repentino addio di Mihajlovic.

