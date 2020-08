L’esito del sondaggio lanciato sulla pagina Twitter di Calciomercato.it: testa a testa Suarez-Benzema

Torna ad infiammarsi il calciomercato in vista della nuova stagione già alle porte. Come ogni estate, sono numerosi i top player accostati anche alle big di Serie A. È ad esempio il caso di alcuni bomber over 30 come Cavani o Suarez. Nel sondaggio lanciato sulla pagina Twitter di Calciomercato.it, il 36,4% dei votanti vorrebbe vedere l’attaccante del Barcellona in Serie A, con Benzema appaiato al 35,8%. Seguono l’ex Napoli Cavani (21,9%) e infine Diego Costa, con solo il 6% delle preferenze.

