Coronavirus, bollettino 17 agosto: 320 nuovi casi e 4 morti

Incremento di 320 casi nelle ultime 24 ore, 4 i morti. Ecco il bollettino aggiornato

Sono 320 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore. A renderlo noto è il ministero della Salute nel consueto bollettino giornaliero relativo al Coronavirus. I nuovi decessi sono 4, mentre i guariti sono 182 (ieri 146), per un totale di 203.968. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 58, 2 in più rispetto a ieri, i ricoverati con sintomi 810 (+23 rispetto a ieri). Sono infine 13.999 le persone in isolamento domiciliare (+109). Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 30.666 tamponi.

