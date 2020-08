Nuovi aggiornamenti sul fronte Pogba-Juventus: il Manchester United apre anche a Ramsey

La nuova Juventus di Pirlo non molla Pogba. Alla ricerca di rinforzi importanti a centrocampo, il club bianconero sogna ancora di riportare il francese a Torino. Come circolato nella giornata di ieri, però, escludendo uno scambio con Dybala, al quale la Juve avrebbe già detto di no. Tuttavia, come riportato dal giornalista Paolo Paganini, oltre a Douglas Costa al Manchester United interessa anche Ramsey. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Il centrocampista gallese sembra aver convinto la dirigenza dei ‘Red Devils’, mentre ci sono ancora delle valutazioni in corso sull’esterno brasiliano. In ogni caso, per la Juventus si riapre un nuovo possibile scambio per Pogba. Si profilano settimane piuttosto infuocate sull’asse Torino-Manchester. Staremo a vedere.

