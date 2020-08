Calciomercato Lazio, sfida alle big per il ‘Messi russo’

Dal Barcellona al Real Madrid passando per il Liverpool ed il Manchester United: quanti top club sul giovane Pinyaev

Tutti pazzi per Sergey Pinyaev. O, forse, sarebbe meglio dire il ‘Messi russo’. Perché così è già stato ribattezzato in patria il giovanissimo talento nativo di Saratov che, non ancora 16enne, fa già parte della prima squadra del Chertanovo, formazione che milita nella Serie B russa. Scartato dalla Lokomotiv Mosca per la sua bassa statura (1.66 m), colpisce per la sua velocità e per la sua tecnica oltre che per la duttilità potendo agire sia come prima punta che come attaccante esterno. Secondo ‘Don Balon’ si prospetta un’asta che coinvolgerà alcuni tra i top club europei, tra cui anche la Lazio. I biancocelesti dovranno fare i conti con la concorrenza degli spagnoli di Real Madrid e Barcellona, degli inglesi di Liverpool e Manchester United, dei tedeschi di Lipsia e Borussia Dortmund e degli olandesi di Ajax e Psv Eindhoven.

