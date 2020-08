Cessione in vista: Valentino Lazaro dall’Inter è pronto a passare al Borussia Moenchengladbach. Programmate già le visite mediche

L’Inter si appresta a risolvere un’altra grana. Dopo sei mesi non entusiasmanti in prestito al Newcastle, Valentino Lazaro è infatti in procinto di lasciare ancora i nerazzurri per tornare questa volta in Bundesliga. Stando a quanto sottolineato da ‘Sky Sport’ l’esterno classe 1996 è pronto a tornare in Germania trasferendosi al Borussia Moenchengladbach. Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A—> clicca qui!

L’ex Berlino dovrebbe lasciare l’Inter in prestito con diritto di riscatto e nella giornata di martedì effettuerà anche le visite mediche con relativa firma a seguire col club tedesco.

