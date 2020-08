Calciomercato, Inter più lontana | “Accordo con Allegri”

Il giornalista sportivo Paolo Paganini svela il futuro dell’ex allenatore della Juventus, accostato ai nerazzurri in caso di addio a Conte

La Juventus ha già cambiato allenatore. Dopo l’eliminazione a sorpresa dalla Champions ad opera del Lione, i nove volte campioni d’Italia in carica hanno dato il benservito a Sarri ed hanno deciso di affidare la guida tecnica a Pirlo. In Italia ci si interroga se la stessa cosa potrà accadere all’Inter qualora dovesse uscire dall’Europa League stasera o perdere la finale con il Siviglia. A differenza dell’allenatore toscano, che aveva lo spogliatoio bianconero contro, Antonio Conte ha la squadra dalla sua parte; ma la dirigenza non ha dimenticato lo sfogo contro la società al termine del campionato di Serie A.

In caso di separazione, l’indiziato numero uno a raccogliere la sua eredità sembrava essere Massimiliano Allegri, non fosse altro che per il buon rapporto che ha con l’amministratore delegato Beppe Marotta sin dai tempi della Juve. Il tecnico livornese, attualmente senza contratto, ha però anche altri estimatori. E il giornalista sportivo Paolo Paginini, sul suo account Twitter, rivela la sua nuova squadra: “Il Psg ha l’accordo con Allegri”. Destino segnato dunque per Tuchel? E’ condannato a vincere la Champions.

