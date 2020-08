Moto GP, incidente terribile in Austria: Morbidelli in barella, paura per Rossi

Tanta paura durante il Gp d’Austria di Moto GP per Valentino Rossi e Franco Morbidelli. Incidente terribile nei primi giri della gara odierna

Pomeriggio di paura nel corso del Gran Premio d’Austria valido per la Moto GP. Dopo l’incidente avvenuto in Moto2 anche la classe regina regala attimi di panico con protagonisti Franco Morbidelli, Zarco e Valentino Rossi. Al giro numero 9 della gara proprio Morbidelli ha provato a superare all’esterno il pilota francese che si è allargato entrando dunque in contatto con la Yamaha. Così facendo la moto del pilota italiano spicca letteralmente il volo a velocità folle sfiorando alla curva seguente l’accorrente Valentino Rossi che la evita per un soffio. Attimi di paura che hanno inoltre portato all’uscita in barella di Morbidelli e alla bandiera rossa. Fortunatamente nulla di grave per i piloti coinvolti che portano a casa solo tanta, tanta paura per una tragedia sfiorata.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Coronavirus, caos discoteche | Vertice per la chiusura in tutta Italia

Moto Gp, UFFICIALE: forfait di Marquez a Brno