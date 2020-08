Coronavirus, discoteche chiuse! | Obbligo di mascherina anche all’aperto

Coronavirus, nuova ordinanza: discoteche chiuse e obbligo di mascherina anche all’aperto

L’Italia corre ai ripari per evitare l’aumento dei contagi. Roberto Speranza, Ministro della Salute ha postato su Twitter un messaggio riassumento la nuova ordinanza del Governo: “Sospensione delle attività del ballo, all’aperto e al chiuso, che abbiano luogo in discoteche e in ogni altro spazio aperto al pubblico. Obbligo di mascherina anche all’aperto dalle 18 alle 6 nei luoghi dove c’è rischio di assembramento. Avanti con prudenza”. Clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

Nuova ordinanza:

1. Sospensione delle attività del ballo, all’aperto e al chiuso, che abbiano luogo in discoteche e in ogni altro spazio aperto al pubblico.

2. Obbligo di mascherina anche all’aperto dalle 18 alle 6 nei luoghi dove c’è rischio di assembramento.

Avanti con prudenza — Roberto Speranza (@robersperanza) August 16, 2020

