Calciomercato Udinese, accordo col Lens per Fofana | Ultime CM.IT

Fofana si appresta a lasciare l’Udinese per far ritorno in Francia. Il francese, nel mirino dell’Atalanta e accostato anche all’Inter, è diretto al Lens

Seko Fofana sta per esaudire il suo desiderio, trasferirsi al Lens. A Calciomercato.it giungono conferme in merito alle indiscrezioni provenienti dalla Francia: l’Udinese ha davvero raggiunto un accordo col club neopromosso in Ligue 1 sulla base di 10 milioni di euro più bonus. Nel mirino dell’Atalanta e riaccostato con forza all’Inter anche di recente, domani il 25enne effettuerà le visite mediche per poi – se tutto andrà bene – legarsi alla società con proprietà lussumburghese fino al giugno 2024. Fofana ha voluto con forza tornare in Francia e ‘sposare’ quello che ritiene un progetto molto ambizioso.

