Cambi in corso alla Roma che sta modificando il proprio assetto societario. Dalla Spagna insistono sull’accoppiata Planes-Pochettino per i giallorossi

Movimenti in corso in casa Roma con il passaggio di proprietà e relative valutazioni sulle mosse future del club anche dal punto di vista tecnico. Tra i primi tasselli da sistemare c’è senza dubbio quello del direttore sportivo, carica lasciata libera da Petrachi e che potrebbe occupare Ramon Planes, segretario tecnico del Barcellona che starebbe però per lasciare i blaugrana visto l’ultimo caos all’orizzonte. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Come sottolineato nei giorni scorsi anche da Calciomercato.it la pista che porta al dirigente blaugrana viene percorsa in queste ore, grazie anche ad alcuni intermediari. Opzione concreta come evidenziato anche da Francesc Aguilar del ‘Mundo Deportivo’ che su Twitter insiste spingendo sulla pista Planes-Roma con l’ex ds dell’Espanyol e del Getafe che potrebbe potrebbe portare con se il grande amico, Mauricio Pochettino qualora dovesse partire Fonseca. Destino da decidere per l’argentino.

