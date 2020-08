Calciomercato, Prandelli si candida: “Voglio allenare in Serie A”

Cesare Prandelli ha rilasciato una lunga interista a ‘Il Giornale’ spaziando su diversi argomenti. L’ex tecnico della Fiorentina non vede l’ora di tornare in Serie A

Cesare Prandelli ha tanta voglia di tornare in panchina. L’ex tecnico della nazionale non allena infatti da quando lo scorso anno salvò il Genoa all’ultimo respiro ed ora sembra avere tanta nostalgia del campo. Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A—> clicca qui!

Nel corso di una lunga intervista a ‘Il Giornale’ nella quale ha parlato tanto di attualità tra calcio post-lockdown, Juventus, Sarri, Pirlo e Inter, Prandelli ha speso due parole anche sul suo futuro: “Manca la panchina? Ho allenato per 25 anni con continuità…certo mi manca, è il mio lavoro, la mia passione. Però non vado a suonare a nessuna porta ecco (sorride; ndr). Adesso mi godo le partite, osservo, mi documento e aspetto. Offerte? No, qualcosa all’estero ma sinceramente ho già fatto esperienze fuori dall’Italia e volevo valutare solo proposte italiane, vediamo”. Infine sui rimpianti: “No non ne ho perché sono partito che allenavo nel settore giovanile dell’Atalanta e da lì ho fatto il salto allenando tanto in Serie A, ho fatto il ct della nazionale. I problemi sono iniziati nel momento che ho deciso di andare all’estero e lì forse avrei dovuto riflettere un po’ di più”.

