Calciomercato Milan, si allontana un obiettivo per la difesa

Le ultime di calciomercato Milan si focalizzano su Dwight McNeil, 20enne inglese nel mirino dei rossoneri ma anche della Juventus

Maldini e Massara al lavoro per cercare di regalare a Pioli almeno tre-quattro rinforzi. Per l’attacco si valuta anche il 20enne inglese Dwight McNeil. Il classe ’99 sarebbe pure nel mirino della Juventus, tuttavia bisogna dire che rappresenta un obiettivo difficile da raggiungere, perlomeno per i rossoneri. Stando infatti alle indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, il Burnley vuole ben 30 milioni di euro per il suo cartellino.