Niente Milan per Aleksey Miranchuk che sembra sempre più vicino all’Atalanta. I bergamaschi hanno un incontro fissato per lunedì

Accostato in più circostanze alla Serie A, e nello specifico di recente anche al Milan, questa volta Aleksey Miranchuk potrebbe davvero arrivare in Italia. Secondo quanto sottolineato da ‘Sportmediaset’ l’Atalanta starebbe preparando l’affondo per il centrocampista della Lokomotiv Mosca. Lunedì infatti i dirigenti del club bergamasco incontreranno l’agente del calciatore classe 1995 in scadenza contrattuale nel 2021. Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A—> clicca qui!

Probabile inoltre anche un dialogo faccia a faccia con il ds della società moscovita Andrei Losiuk per andare a concludere una trattativa già ben avviata sulla base di 15 milioni più bonus.

