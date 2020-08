SONDAGGIO CM.IT – Inter, sogno Messi: ecco il futuro dell’argentino

Niente addio al Barcellona per Leo Messi: secondo i lettori di Calciomercato.it, l’argentino non lascerà i catalani nonostante l’assurda crisi di quest’anno

La storica umiliazione subita ieri dal Barcellona contro il Bayern Monaco, inevitabilmente, causerà un terremoto in casa blaugrana che potrebbe coinvolgere tutto e tutti. Lunedì avrà luogo un consiglio d’amministrazione convocato d’urgenza che dovrebbe sancire l’ormai scontato esonero di Setien, individuare il sostituto e pianificare le prossime mosse di calciomercato.

I tifosi catalani temono che la situazione tragica che si vive in questo momento possa investire anche Leo Messi: l’argentino è al centro di diversi rumors da diversi mesi, non ha ancora aperto al rinnovo e col contratto in scadenza 2021 è inevitabile pensare a qualche sorpresa. I lettori di Calciomercato.it, però, non hanno dubbi: la Pulga resterà al Camp Nou. Il 52.6% dei votanti al sondaggio lanciato oggi su Twitter in merito al futuro dell’argentino, infatti, non lo vede lontano dal Barcellona nonostante il momento nero. Solo il 32.9% riesce a immaginare un clamoroso passaggio all’Inter, mentre il 14.5% ipotizza un ritorno in patria anticipato per chiudervi la sua straordinaria carriera.

