Inter, D’Ambrosio: “Vogliamo la finale. Lukaku straordinario”

Danilo D’Ambrosio, calciatore dell’Inter, analizza il momento dei nerazzurri in vista della semifinale di Europa League contro lo Shakhtar

Danilo D’Ambrosio, calciatore dell’Inter, è intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’ parlando del momento dei nerazzurri in vista della semifinale di Europa League con lo Shakhtar: “Sto benissimo, come tutti i miei compagni. Non si arriva in una semifinale di Europa League se hai solo qualche singolo in forma”.

Conte – “Stiamo lavorando bene, il mister ci permette di scendere in campo al meglio e noi ce la stiamo mettendo tutta per centrare l’obiettivo finale”.

Shakhtar: “Inutile parlare di favoriti a questo livello: non ci sono mai. Si parte alla pari, loro hanno grandi virtù offensive, mentre noi metteremo in campo la forza del nostro gruppo”.

Lukaku: “Romelu, nelle ultime gare, sta facendo qualcosa di straordinario grazie anche alla squadra che lo mette in condizione di riuscirci. Abbiamo un attaccante fortissimo e dobbiamo sfruttarlo in area di rigore”.

