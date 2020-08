Per Chris Smalling nuova pretendente: oltre alla Roma, che lo vorrebbe anche il prossimo anno, e l’Inter c’è anche il Newcastle

Chris Smalling ha conquistato la Roma ma il difensore inglese è ora tornato al Manchester United per fine prestito. Il club capitolino vorrebbe riacquistare il centrale inglese ma le difficoltà non mancano. Oltre a convincere i ‘Red Devils’, con i quali già la trattativa per il prolungamento del prestito non è andata a buon fine, c’è da fare i conti con una concorrenza agguerrita.

In Italia si è parlato dell’Inter che vedrebbe bene Smalling al posto del partente Skriniar, un pensiero ce l’ha fatto anche la Juventus, ma anche all’estero guardano al 30enne come possibile rinforzo. Così, come riferisce ‘Sky Sports’, il Newcastle avrebbe messo gli occhi sul calciatore: trattativa non ancora avviata ma per la Roma e le italiane una rivale in più sulla strada che porta all’acquisto di Smalling.