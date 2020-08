Calciomercato Roma, Capello sul ritorno: “Non ci penso proprio”

Dalla situazione in casa Juventus ad un possibile ritorno alla Roma. Fabio Capello fa il punto rispendendo al mittente le voci sui giallorossi

Situazione in totale evoluzione in casa Roma con il cambiamento societario e le voci di mercato che non risparmiano anche il tecnico Fonseca. Intanto l’ex allenatore giallorosso, Fabio Capello, intervistato da ‘Tuttosport’ ha risposto anche ad una domanda su un suo possibile ritorno nella capitale: “Non ci penso proprio! Mi diverto a Sky, vinco sempre e non perdo mai. E poi i ritorni sono quasi sempre disastrosi. Quelli a buon fine sono nell’ordine del 20%”. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato, da Pirlo a Pogba: parla Capello

Capello ha poi proseguito dicendo la sua anche sulla situazione di casa Juventus: “Ronaldo fa la differenza perché segna molto. Con l’età che avanza di solito i giocatori tendono ad arretrare. Potrebbe perdere lo sprint e a quel punto è chiaro che sarebbe meno impattante. Non credo nel gioco aereo ma per il resto sì. Del resto è normale che si perda rapidamente di anno in anno la coordinazione e tutto il resto quando si supera una certa soglia. Vediamo”.

Su Sarri e Pirlo: “Si sapeva che non c’era feeling nello spogliatoio con Sarri, per cui pensavo che la Champions sarebbe stata un banco di prova. Per Pirlo, invece, lo avevo già votato e me lo immaginavo su quella panchina tra un anno. La presentazione in pompa magna con il presidente Agnelli per il tecnico dell’Under 23 mi aveva fatto venire il sospetto…”. Infine su Dybala e Pogba: “Io mi tengo Dybala, Pogba mi dà l’impressione di non essere un leader trainante ma uno che vuole fare bella figura grazie agli altri che trainano. Scudetto? Io dico che l’Inter sarà l’avversario vero della Juve per la lotta al titolo”.

