Calciomercato Inter, obiettivo Kante | Le ultime dall’Inghilterra

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza la decisione dei nerazzurri di partire all’assalto di N’Golo Kante. Possibile segnale pro-permanenza di Conte

Non è un mistero, se dovesse restare Conte ecco che la dirigenza nerazzurra proverebbe a regalargli almeno un centrocampista top. Oltre a Vidal, il tecnico ha chiesto N’Golo Kante, allenato già al Chelsea e uno di quelli fondamentali nella conquista poi della Premier. Il francese non è più intoccabile in quel di Londra, almeno per Lampard non lo è, tuttavia Abramovich non è certo disposto a cederlo a condizioni troppo agevoli. Stando alle indiscrezioni di calciomercato ci vogliono almeno 60 milioni di euro.

L’Inter appare comunque decisa a sferrare l’assalto, anzi per il ‘Sun’ i nerazzurri hanno già pronta una ‘mossa audace’ per mettere le mani sul suo cartellino. Questo può essere senz’altro visto come un segnale pro-permanenza di Conte. Al transalpino, non va dimenticato, il club targato Suning dovrebbe garantire un ingaggio top da circa 11 milioni a stagione, circa 12-13 lordi sfruttando il famoso Decreto Crescita. Insomma circa 48 milioni considerato un contratto di almeno quattro anni, che aggiunti ai 60 per il cartellino fanno ben 108 milioni di euro, un investimento da capogiro per far felice Conte.

LEGGI ANCHE >>> Inter-Shakhtar, ESCLUSIVO Moraes: “Rispetto ma non timore. Ecco il mio segreto”