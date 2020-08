Calciomercato Inter, due centrocampisti per Conte: Tonali più un mediano

Mercato in fermento per l’Inter che andrà a rinforzare anche la mediana dove dovrebbe arrivare anche un centrocampista di rottura insieme a Tonali

Nonostante una Europa League ancora tutta da provare a conquistare, l’Inter sta lavorando in vista della prossima stagione, in attesa peraltro di stabilire il destino di Antonio Conte, da cui dipenderanno anche le prossime mosse di mercato. La dirigenza ad ogni modo come spiegato dal ‘Corriere della Sera’ è al lavoro su due colpi per il centrocampo utili a ridurre il gap con le rivali. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Il primo investimento dovrebbe essere fatto su Sandro Tonali per cui si parla di un accordo col calciatore da diverso tempo. A seguire servirà un mediano solido e di rottura che potrebbe essere scelto tra Allan del Napoli che è in uscita e N’Golo Kanté del Chelsea per il quale si parla di circa 60 milioni di euro. In difesa invece potrebbe essere sacrificato Milan Skriniar e a sorpresa confermato Diego Godin con Kumbulla e Smalling come nomi per rinforzare il reparto. Conte preferirebbe l’esperienza dell’ex United.

