Mario Mandzukic e Mario Gotze sono senza contratto e Ribery vorrebbe provare a portarli entrambi alla Fiorentina per il prossimo anno

La Fiorentina di Commisso in vista della prossima stagione proverà ad essere protagonista in Serie A lasciandosi alle spalle un’annata troppo altalenante. Tra le note positive c’è stato però sicuramente Franck Ribery che nonostante l’età che avanza ha messo in luce le sue grandi doti anche in Serie A. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Lo stesso esterno francese potrebbe diventare un tassello importante anche per il mercato con il pressing forse su due ex compagni ai tempi del Bayern Monaco come Mario Mandzukic e Mario Gotze, entrambi svincolati. Chissà infatti che Ribery non possa davvero rivelarsi l’arma in più per convincere i due parametri zero di lusso a raggiungerlo a Firenze, come evidenziato anche dall’edizione odierna di ‘Tuttosport’. Intanto l’ex bavarese durante le vacanze tra Ibiza e Monaco di Baviera s’è allenato sempre duramente tanto da essere già in buona forma.

