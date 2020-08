VIDEO CM.IT | Calciomercato Milan, la verità sul ritorno di Thiago Silva

Il nostro Alessio Lento, in diretta su Calciomercato.it, svela le ultime sul futuro di Thiago Silva in ottica Milan oltre alle novità sull’attacco rossonero

Dall’attacco alla difesa si prospettano cambiamenti importanti per il Milan in questa sessione di calciomercato. In diretta su Calciomercato.it, con il nostro Alessio Lento, abbiamo parlato proprio del mercato che si apprestano ad affrontare i rossoneri dopo la splendida seconda parte di stagione post lock-down. Tra indiscrezioni e voci c’è quella più clamorosa su un eventuale ritorno di Thiago Silva per il quale però non sembrano esserci troppe possibilità. Focus anche sugli altri reparti: da Jovic a Bakayoko.