Calciomercato Juve, dalla Spagna: Ronaldo minaccia l’addio con Dybala

Diario Gol lancia la bomba sulla Juventus: CR7 sarebbe pronto a lasciare Torino se i bianconeri dovessero cedere Dybala

La Juventus rischia di diventare una polveriera. L’eliminazione a sorpresa agli ottavi di finale di Champions League contro il Lione ha portato all’esonero del tecnico Maurizio Sarri, inviso a buona parte dello spogliatoio, ma restano diversi ‘mal di pancia’ in casa bianconera. C’è da far quadrare i bilanci ed i mancati introiti derivanti dalla massima competizione europea per club impongono al presidente Agnelli qualche sacrificio sul calciomercato prima di fare nuovi investimenti per rinforzare la squadra. Tanti i calciatori dallo stipendio pesante messi in vendita, ma gli acquirenti scarseggiano. Dopo Matuidi, quindi, anche Khedira e Higuain potrebbero risolvere il contratto e andarsene a costo zero per alleggerire il monte ingaggi. Ma c’è di più.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Dybala al Real Madrid: la sentenza di Perez

La Juve potrebbe decidere di sacrificare uno dei suoi top player in attacco: Paulo Dybala. La cessione del bomber argentino garantirebbe una ricchissima plusvalenza (circa 80 milioni di euro) ma indebolirebbe molto la squadra. Tanto che, secondo il portale spagnolo ‘Diario Gol’, Cristiano Ronaldo avrebbe fatto sapere alla dirigenza della ‘Vecchia Signora’ che, in caso di addio di Dybala, anche lui chiederà di andare via per andare in un’altra big d’Europa. Il suo agente Jorge Mendes sarebbe già al lavoro per trovargli una sistemazione: sfumato il ritorno al Real Madrid, l’unica soluzione sarebbe il Paris Saint-Germain. I tifosi juventini tremano: perdere sia CR7 che la ‘Joya’ in una sola estate sarebbe troppo.

LEGGI ANCHE >>> Juventus e Roma, duello per Talles Magno | ESCLUSIVO: ecco il prezzo