Nel programma dei quarti di finale di Champions League, Barcellona-Bayern Monaco rappresenta senza dubbio una finale anticipata

In programma questa sera alle 21, Barcellona-Bayern Monaco è senza dubbio il quarto di finale più affascinante di questa final eight. Dopo aver eliminato il Napoli, i catalani affronteranno una delle migliori squadre in assoluto di questa stagione. In Germania, c’è molta convinzione della qualificazione dei bavaresi, ma Messi e compagni hanno dimostrato di aver saputo dimenticare l’orribile epilogo della Liga. Gli ultimi precedenti ad eliminazione diretta arridono ai catalani, che nel 2015 conquistarono la finale proprio battendo i tedeschi e vendicando la batosta del 2013, quando furono sconfitti con un risultato complessivo di 0-7 tra andata e ritorno. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Probabili formazioni Barcellona-Bayern

BARCELLONA (4-3-1-2): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Sergi Roberto, Busquets, de Jong; Vidal; Messi, Suarez. All. Setien

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Goretzka, Thiago Alcantara; Gnabry, Muller, Perisic; Lewandowski. All. Flick