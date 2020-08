L’avventura di Seko Fofana all’Udinese è giunta al capolinea. Il centrocampista ivoriano è pronto ad andare in Ligue 1

Non mancavano di certo le pretendenti in Serie A per il centrocampista ivoriano Seko Fofana che sembra alle battute finali della sua avventura con l’Udinese. Il mediano bianconero, intervistato da ‘L’Equipe’ ha fatto la sua scelta: “Sono molto interessato al Lens, ho già parlato con i dirigenti e certi giocatori, miei ex compagni in Corsica. Lens è anche uno stadio particolare, un tifo caloroso e fedele, tutte cose che mi piacciono. È un progetto umile e non ho avuto esitazioni. E nonostante ci siano state molte altre offerte, mi sono chiesto di cosa avessi davvero voglia, cioè di tornare in Francia. E così mi sono convinto”. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Fofana è stato chiarissimo, vuole il Lens: “Voglio ringraziare l’Udinese dove ho trascorso quattro buone stagioni. Ho un accordo per potermene andare, spero che i due club ora trovino un terreno d’intesa. In ogni caso la mia scelta è chiara: ho scelto il Lens. E voglio esserci per la prima di campionato contro il Nizza, il 23 agosto”.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Udinese, svolta in panchina: la decisione UFFICIALE su Gotti

Calciomercato Udinese, ESCLUSIVO occhi in Uruguay: nel mirino Gaston Alvarez