Calciomercato Roma, cessione Perotti | Intermediari al lavoro

Intermediari al lavoro per la cessione di Perotti, le ultime sul calciomercato Roma

Dopo cinque stagioni con la maglia della Roma, il futuro di Diego Perotti potrebbe essere in Turchia. Per lui, negli ultimi giorni, si sarebbe fatto avanti il Fenerbahçe. Nonostante non ci siano ancora accordi definitivi tra le parti, riporta ‘Sky Sport, l’idea concreta sarebbe portata avanti da alcuni intermediari: clicca qui per ulteriori aggiornamenti. Classe 1988, Perotti ha il contratto in scadenza a giugno 2021; nella stagione appena conclusa ha realizzato 4 assist e 6 gol in 26 presenze totali.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Roma, interesse spagnolo per Fazio: le ultime