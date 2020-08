Calciomercato Juventus, UFFICIALE | Willian è dell’Arsenal!

Colpo ufficialmente sfumato per la Juventus di Andrea Pirlo. Willian, fantasista brasiliano, è un nuovo giocatore dell’Arsenal di Mikel Arteta

Ora è ufficiale. Nonostante l’interessamento della Juventus, soprattutto nei mesi invernali, Willian, fantasista brasiliano, è un nuovo giocatore dell’Arsenal. L’ex Shakhtar Donetsk si unisce ai Gunners da svincolato.

IL TWEET UFFICIALE

Nuovo club. Nuovi colori. Nuovi inizi. Benvenuto all’Arsenal, Willian!

🆕 New club. New colours. New beginnings.

👋 Welcome to The Arsenal, @WillianBorges88! 🔴 pic.twitter.com/B7Tl01BXLe

— Arsenal (@Arsenal) August 14, 2020