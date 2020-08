Calciomercato Juventus, riscatto Mandragora | Le ultime di CM.IT

L’opzione d’acquisto di Mandragora scade il 30 agosto ed è fissata a 26 milioni di euro. Ecco le informazioni raccolte da Calciomercato.it

Dialoghi in corso, come raccolto da Calciomercato.it, tra Juventus e Udinese per il riscatto di Riccardo Mandragora. La scadenza dell’opzione è stata prorogata al 30 agosto, per cui c’è il tempo necessario per raggiungere un punto d’incontro. Il club bianconero potrebbe puntare a uno sconto rispetto ai 26 milioni pattuiti, considerato che a fine giugno scorso il centrocampista ha rimediato la rottura del legamento crociato del ginocchio destro. Visto che alla Juve interessa molto Rodrigo De Paul, e che i rapporti con la società dei Pozzo sono eccellenti, il riscatto del classe ’97 potrebbe servire ad avere sì uno sconto, ma sul cartellino della mezz’ala argentina molto stimata da Andrea Pirlo.

