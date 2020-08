Pierluigi Carta, direttore sportivo del Cagliari, ha parlato del futuro di Radja Nainggolan, centrocampista belga di proprietà dell’Inter della famiglia Zhang

Intervenuto ai microfoni de ‘Il Corriere dello Sport’, Pierluigi Carta, direttore sportivo del Cagliari, ha parlato del futuro di Radja Nainggolan, centrocampista belga che ha vestito in prestito dall’Inter la maglia del Casteddu: “Ad oggi è un giocatore dei nerazzurri, se ci dovessero essere i presupposti per poter andare avanti insieme siamo pronti a non tirarci indietro. Va anche detto che, con l’Europa League dell’Inter, ancora non abbiamo iniziato a parlare di questo”.

